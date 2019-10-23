Баку, , 22:14 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на саммите Движения неприсоединения, что его страна переживает нетрадиционную войну, сопровождаемую разграблением имущества и активов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку министр потребовал отмены всех односторонних принудительных мер со стороны США.

Напомним, что в августе, во время встречи представителей стран движения, участники единогласно приняли решение создать специальную рабочую группу по вопросам санкций под руководством Венесуэлы.