Вашингтон, 23 октября 2019, 19:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о «победе Америки» в Сирии и подтвердил окончательный вывод американского контингента из ближневосточной страны 23 октября в ходе своего выступления в Белом доме.
Трамп сообщил, что «верит» в постоянное прекращение огня на севере Сирии, и объявил об отмене санкций против Турции, введенных за военную операцию «Источник мира».
Президент США отметил, что граница Сирии и Турции «столетиями» была местом кровопролития между турками, сирийцами и курдами. Однако американские военные «сделали отличную работу» и теперь «позволят другим… сражаться за этот кровавый песок».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Соединенные Штаты начали вывод войск с севера Сирии. Большая часть американского контингента уже выведена в Ирак.
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