Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о «победе Америки» в Сирии и подтвердил окончательный вывод американского контингента из ближневосточной страны 23 октября в ходе своего выступления в Белом доме.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп сообщил, что «верит» в постоянное прекращение огня на севере Сирии, и объявил об отмене санкций против Турции, введенных за военную операцию «Источник мира».

«Правительство Турции уведомило мою администрацию, что они… сделают перемирие постоянным, — заявил Трамп. — Хотя определение «постоянное» в этой части мира является несколько сомнительным, мы все это понимаем» .

Президент США отметил, что граница Сирии и Турции «столетиями» была местом кровопролития между турками, сирийцами и курдами. Однако американские военные «сделали отличную работу» и теперь «позволят другим… сражаться за этот кровавый песок».

«Сколько американцев должны умереть на Ближнем Востоке из-за этих древних межконфессиональных и племенных конфликтов? Я полон решимости пойти по другому пути, который приведет к победе Америки» , — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Соединенные Штаты начали вывод войск с севера Сирии. Большая часть американского контингента уже выведена в Ирак.

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