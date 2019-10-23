Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Власти США дали разъяснения в связи с задержание бывшего вице-президенте Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова. Об этом сегодня, 23 октября, пишет Miami Herald.

Представители американской иммиграционной и таможенной службы сообщили, что Билалов был задержан за нарушение правил пребывания в США по неиммиграционной визе.

Сообщается, что 2 мая 2016 года Билалов въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания.

В итоге Билалов был арестован 22 октября в его доме в американском штате Флорида.

Сейчас Билалов находится под стражей и ожидает процедуры высылки.

Напомним, что Билалов был не только вице-премьером ОКР, но и председателем совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа». В 2013 году Билалова раскритиковал президент России Владимир Путин за то, что он сорвал сроки строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. В итоге Билалов лишился всех постов. Вскоре против Билалова и его брата Магомеда было возбуждено уголовное дело. Билалов бежал за границу. В России он до сих пор объявлен в розыск.