Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил окончательный вывод американского контингента из Сирии, но пообещал оставить «небольшое количество сил» в регионе — 23 октября Трамп сделал соответствующее заявление в ходе выступления в Белом доме.

Солдаты США Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент около 200−300 военных Соединенных Штатов остаются в населенном пункте Эт-Танф на юго-востоке Сирии.

Большая часть военных США с севера Сирии уже перемещена в Ирак. Власти Ирака называют перемещение сил «транзитом» и требуют вывода контингента за пределы Ирака в течение четырех недель.

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