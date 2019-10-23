Мадрид, , 19:20 — REGNUM «Каталонское движение за независимость, по-видимому, так и не поняло демократических норм правового государства, записанных в конституции, а если и поняло, даже не думает их выполнять, — пишет сегодня, 23 октября, мадридское издание ABC. — Также не похоже, чтобы временное правительство Испании, возглавляемое Педро Санчесом (PSOE), имело намерение свести политический вопрос к чисто юридическому: оно надеется на возможность договориться с партиями сепаратистов, прежде всего с ERC, после генеральных выборов 10 ноября».

Вчера парламент и правительство Каталонии начали готовить новую основу для очередного удара по государственным институтам, напоминает издание. Триумвират сторонников независимости в автономном парламенте (партии JpC, ERC и CUP) решил воспользоваться своим большинством, чтобы принять резолюцию, которая не только отвергает приговор Верховного суда лидерам движения, но и свидетельствует о неизменном намерении свергнуть монархию, отстаивает право на самоопределение и указывает на «суверенность» каталонского народа, вольного определять свое политическое будущее.

Все эти заявления Конституционный суд Испании ранее признал незаконными. Кроме того, такие решения в любом случае нельзя принимать на областном уровне, добавляет ABC. Тем не менее, вопреки предупреждениям юристов, спикер каталонского парламента Роже Торрен (ERC) решил вынести резолюцию на рассмотрение. «Если будут последствия юридического и в результате личного характера для членов парламента и его председателя, мы их примем», — сказал политик на пресс-конференции.