Копенгаген, , 19:37 — REGNUM Председатель комитета по делам иностранцев и интеграции в датском Фолькетинге Кристиан Рабьерг Мадсен, являющийся, вместе с тем, представителем социал-демократов, заявил, что партия согласна внести в законопроект о лишении гражданства датских боевиков-бипатридов поправку о введении ограничения на срок его действия.

«Мы решили, что данный закон должен будет пересматриваться каждые полтора года. Разумно ввести ограничение на срок действия, поскольку через полтора года мы сможем вновь обсудить закон, имея при этом уже представление о его эффективности.», — отметил политик. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Правительство Дании запросило Фолькетинг рассмотреть предложенный законопроект в срочном порядке, чтобы у члена кабинета министров была возможность без лишних судебных разбирательств лишать гражданства датских исламистов, которые потенциально могут сбежать из курдских тюрем в Северной Сирии и вернуться в Данию. Большинство партий Фолькетинга поддерживают данную инициативу.