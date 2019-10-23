Мадрид, , 19:18 — REGNUM «Жан-Клод Юнкер, легендарный и противоречивый европейский лидер, подвел в минувший вторник итоги своего пребывания во главе Европейской комиссии, пяти лет (2014−2019), увенчавших четыре десятилетия политического пути, тесно связанного с Европейским союзом, — пишет сегодня, 23 октября испанское издание El Pais. — Юнкер, люксембуржец 64 лет, сошел с европейской арены, произнеся речь перед Европарламентом, в которой призвал «сражаться на Европу и одолеть глупый национализм».

Именно в годы председательства Юнкера феномен национализма широко распространился по всему ЕС и обрел законченное выражение в первом расколе европейского клуба — Брексите. Кроме того, на это время пришелся кризис в Каталонии. В этом вопросе глава Еврокомиссии всегда безоговорочно поддерживал испанский конституционный порядок.

Уходящий председатель получил восторженные оценки от основных парламентских групп (Народной партии, социалистов и либералов) и критику со стороны платформ евроскептиков. «Сложностей, с которыми он столкнулся на протяжении срока своих полномочий, хватило бы на пять сроков, и он с ними справился», — заявил лидер Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер. Сам Юнкер, чей голос иногда сбивался, а речь сопровождали частые паузы, огласил итоги своей деятельности скромно, без помпезности и самодовольства.