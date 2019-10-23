Мадрид, , 19:15 — REGNUM Правительство Каталонии пытается сделать поведение полицейских главным предметом обсуждения на дебатах, посвященных серьезным беспорядкам, произошедшим на прошлой неделе в Каталонии. При этом Женералитет уклоняется от выступления на стороне обвинения в судебных процессах против задержанных радикалов — напротив, он даже предоставляет им институциональную поддержку, сообщает испанское издание El Pais. Во вторник, 22 октября, глава Каталонии Ким Торра попросил своего советника по внутренним делам Микеля Буха инициировать «необходимые расследования» действий местной полиции.

Обычно департамент внутренних дел выступает в качестве обвинителя на процессах, где полицейские являются потерпевшей стороной. Это делается, чтобы защитить интересы стражей порядка и поддержать их поступки. В прошлую среду все так и было, когда государственные юристы просили тюремного заключения или штрафа в 2 тысячи евро для четверых задержанных при приближении к правительственному зданию в Барселоне. Однако с тех пор местные власти воздерживаются от роли обвинителя при рассмотрении дел о беспорядках, по которым проходят 30 человек.

Бездействие каталонского министерства внутренних дел подтвердили источники в прокуратуре Барселоны, Верховном суде Каталонии и региональной полиции, а также задействованные в процессах юристы, однако пресс-секретарь Женералитета все отрицает, утверждая, что правительство ведет себя как всегда. Происходящее вызывает серьезное беспокойство у руководства каталонской полиции. «Мы чувствуем себя абсолютно беспомощными. Это сказывается на защите наших агентов», — пожаловались источники из этого круга.