Копенгаген, , 19:30 — REGNUM Член Фолькетинга от Датской народной партии Сёрен Эсперсен считает, что радикальная партия «Жесткий курс» должна иметь возможность провести свой съезд в здании Кристиансборга (место заседания парламента и некоторых министерств).

«Председатель Фолькетинга должен предоставить партии «Жесткий курс» право провести общенациональное собрание на территории Кристиансборга, где члены партии чувствовали бы себя в безопасности», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Ранее полиция острова Фюн запретила партии проводить данное мероприятие в Миддельфарте, поскольку существовала угроза жизни и здоровью её лидеру — Расмусу Палудану. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Партия «Жесткий курс», предлагающая запретить ислам на территории Дании, принимала участие в парламентских выборах 5 июня 2019 года, однако не сумела пройти двухпроцентный порог.