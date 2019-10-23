Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «верит» в «постоянное прекращение огня» на севере Сирии, в ходе своего официального заявления по Сирии в Белом доме 23 октября.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Прекращение огня, объявленное после переговоров между Соединенными Штатами и Турцией 17 октября, продлилось пять суток.

Окончательное перемирие было заключено после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

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