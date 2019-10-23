Вашингтон, 23 октября 2019, 18:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о снятии с Турции санкций, введенных за военную операцию на севере Сирии, в своем официальном заявлении 23 октября.
Трамп заявил, что санкции не нужны, так как на севере Сирии установлено перемирие. Военные США не пострадали от турецкой операции «Источник мира».
Президент США отметил, что у него «отличные отношения» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и он «любит» Турцию.
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