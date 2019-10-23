Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о снятии с Турции санкций, введенных за военную операцию на севере Сирии, в своем официальном заявлении 23 октября.

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп заявил, что санкции не нужны, так как на севере Сирии установлено перемирие. Военные США не пострадали от турецкой операции «Источник мира».

Президент США отметил, что у него «отличные отношения» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и он «любит» Турцию.

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