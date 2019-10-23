Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Петербургское Законодательное собрание делегировало старейшего депутата ЗакСа, члена «Единой России» Бориса Ивченко в координационный совет при губернаторе по участию Петербурга в реализации государственной политики в Арктике.

За кандидатуру Ивченко проголосовал 41 депутат, четыре депутат выступили против.

Стоит отметить, что Ивченко уже входит в экспертный совет по проблемам Арктики при Совете Федерации.

Известно, что Ивченко в 2010—2015 годах руководил отраслевым центром обеспечения национальной безопасности при освоении минерально-сырьевой базы шельфовых месторождений Арктики.