Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп задерживает официальное заявление по Сирии, проанонсированное Белым домом в 11:00 (18:00 мск) 23 октября.

При этом прямая трансляция Белого дома началась в срок. На видео уже более получаса — пустая трибуна, флаг США, и ни одного официального лица. Объяснений задержки пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября Соединенные Штаты выводят своих военных из Сирии. Большая часть американского контингента временно перемещена в Ирак.

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