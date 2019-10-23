Сочи, Краснодарский край, , 18:34 — REGNUM Уганда желает покупать больше российского вооружения и военной техники, заявил 23 октября президент Уганды Йовери Мусевени в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени Kremlin.ru

«Мы уже очень хорошо работаем в этом направлении, покупаем для нашей армии ваше вооружение — самолёты, танки и так далее. И мы хотим купить больше. И заплатим наличными и быстро», — заявил Мусевени.

При этом президент Уганды несколько раз повторил о наличной форме расчёта за российское вооружение.

«Вот что я предлагаю. Вы поставляете — мы платим», — подчеркнул Йовери Мусевени и добавил, что более всего Уганду интересуют боевые самолёты «Су».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Сочи начал свою работу международный форум «Россия-Африка».

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