Бейрут, 23 октября 2019, 18:23 — REGNUM Предстоятель Маронитской католической церкви Бешар Бутрос Раи поддержал протестующих Ливана и призвал к смене правительства ближневосточной страны, 23 октября передает агентство Reuters.
Глава христиан-маронитов призвал президента Мишеля Ауна «немедленно начать консультации» с представителями политических и религиозных групп Ливана. Президент Аун является представителем маронитской церкви.
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