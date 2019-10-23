Сантьяго, , 18:22 — REGNUM Количество погибших в результате протестов, зафиксированных по всему Чили, увеличилось в минувший вторник до 15 человек, сообщает сегодня, 23 октября, испанское издание El Mundo со ссылкой на слова замминистра внутренних дел Чили. 11 смертельных случаев пришлось на столичный регион. Если верить властям, эти люди погибли в ходе «поджогов и грабежей». Однако как минимум один из умерших — 23-летний молодой человек — был раздавлен военным грузовиком.

Протесты в Чили, идущие шестой день подряд, достигли такого размаха, что президент страны Себастьян Пиньера предложил противостоять им с помощью «социального соглашения». В своем первом заявлении о намерениях (когда эхо его предыдущего высказывания, что в Чили идет война, еще не утихло) правый политик высказался за общественный договор, который позволил бы справиться с самым серьезным социальным взрывом в стране за последние несколько десятилетий. Это произошло в ночь с понедельника на вторник.

Вчера, 22 октября, Пиньера попросил прощения у граждан Чили за свою «недальновидность» и пообещал серьезные перемены в своей политике и программе правительства. В частности, речь идет о налоговой реформе как основе «Большого национального соглашения», а также увеличении минимальной пенсии на 20%, государственной поддержке частной системы пенсий, субсидировании покупки лекарств, введении обязательной минимальной зарплаты, «заморозке» тарифов на электричество, увеличении налогов на высокие доходы и уменьшении депутатских окладов. Ранее правительство уже отказалось от повышения стоимости проезда в метро Сантьяго, с которого начались протесты.