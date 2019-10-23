Москва, , 18:16 — REGNUM Проблема Луганска и Донецка — патовая для властей Украины, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Хинштейн Valera N. Trubin

«Украина и украинские власти не хотят решать эту проблему (ситуацию на Донбассе — прим. ИА REGNUM). Они не понимают, как эту проблему решить. Ситуация с Луганском и Донбассом — достаточно патовая история для украинской власти, — сказал Хинштейн. — Любой украинский политик, что бы он про себя ни думал, не может выступить и сказать, что Луганск и Донбасс должны жить в отрыве от Украины, а Крым — российский. Даже если Зеленский понимает, что Крым российский, не может об этом публично заявить».

Кроме того, Хинштейн отметил, что власти Украины не будут что-то делать для того, чтобы остановить кровопролитие на Юго-Востоке Украины, а формула Штайнмайера для них нереализуема.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина демонстрирует противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера», которая призвана урегулировать конфликт в Донбассе.