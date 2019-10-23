Москва, 23 октября 2019, 18:16 — REGNUM Проблема Луганска и Донецка — патовая для властей Украины, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Хинштейн отметил, что власти Украины не будут что-то делать для того, чтобы остановить кровопролитие на Юго-Востоке Украины, а формула Штайнмайера для них нереализуема.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина демонстрирует противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера», которая призвана урегулировать конфликт в Донбассе.