Киев, , 18:10 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отрицает наличие раскола в президентской политической силе, несмотря на последние скандалы.

Давид Арахамия Gov.ua

Об этом он заявил на брифинге вечером 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Арахамии, в «Слуге народа» идут обычные «дискуссии», а чтобы в этом убедиться, политик предлагает смотреть на результаты голосований в Раде.

Политик подтвердил, что из-за скандала в финансовом комитете Рады будет две проверки на детекторе лжи: одна прямо сегодня — показательная, вторая — для всех». Арахамия сказал, что не хотел бы, чтобы события развивались как сейчас — то есть вся страна видит происходящее.

«Это такое интимное дело внутри фракции — мы хотели сами его решить спокойно и непублично. Но если публично — давайте делать это максимально публично», — сказал он.

ИА REGNUMнапоминает, что 18 октября 11 депутатов «Слуги народа» из комитета по финансам внезапно проголосовали против принятия одного из законопроектов. Сейчас эти депутаты подозреваются в получении по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Кроме того, известно об еще одном конфликте внутри президентской партии — мажоритарщики выступают против депутатов, избранных по партийном списку.

Эксперты. комментируя эти события, заявляют, что партия «Слуга народа» разваливается в «турборежиме».