Бишкек, , 18:08 — REGNUM Министерство внутренних дел ответило на обвинения о том, что «криминал в Киргизии поднимает голову, а правительство проявляет слабость и бессилие», прозвучавшие со стороны депутатов республиканского парламента.

В милицейском ведомстве считают, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности.

«Криминалитет не может поднять голову, МВД стоит на страже верховенства закона, защите прав и свобод человека. Это может в ранние года бывали допущены моменты, когда криминал вел себя вольготно, но не сейчас, когда в стране есть свобода слова и ведется непрерывное противодействие появлению криминальных элементов», — подчеркивают в МВД.

Также в министерстве прокомментировали ситуацию с жестоким убийством владельца кафе «Мадина», сообщив о том, что на раскрытие преступления были сконцентрированы лучшие силы криминальной милиции и подразделений ГУВД столицы Киргизии.

«Несмотря на тщательные попытки скрыть следы преступления, сотрудники органов внутренних дел вышли на след преступников и задержали всех подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. К сожалению, предотвратить убийство владельца кафе не успели», — уточнили в милицейском ведомстве.

Касательно поджога кафе «Осьминог» на Иссык-Куле, в МВД отметили, что правоохранители уже также задержали подозреваемых, которые привлечены к уголовной ответственности.

«Лица, подозреваемые в поджоге кафе, ранее в 2017 году задерживались за вымогательство и наезд на предпринимателя. После завершения расследования материалы уголовного дела были переданы в суд. Однако судебные органы в первый раз осудили их условно, что не помешало этим лицам устроить поджог кафе в селе Бостери в январе 2018 года», — констатируют в министерстве.

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