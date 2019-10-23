Киев, 23 октября 2019, 18:04 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия согласился пройти проверку на полиграфе. Соответствующее заявление Арахамия сделал 23 октября в Киеве во время общения с прессой.
Он сообщил, что сегодня с депутатом Дубинским (депутат «Слуги народа» Александр Дубинский — ред.) пройдет «публичный полиграф». «Я не представляю, как это сделать публично. Я несколько раз проходил, это 2,5−3 часа в нормальном формате… Я иду без подготовки», — рассказал Арахамия.
Депутат также пообещал завтра привести свидетеля на прямой эфир программы «Право на власть» на телеканале 1+1, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку «30 тыс долл» за то, чтобы они не утверждали законопроекты о деятельности оценщиков недвижимости.
По его словам, факт попытки подкупа депутатов от «Слуги народа» должны расследовать правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе. Он сообщил, что если этой проверкой будет установлена «хотя бы малейшая вероятность» того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, то «этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы».