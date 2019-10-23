Киев, , 18:04 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия согласился пройти проверку на полиграфе. Соответствующее заявление Арахамия сделал 23 октября в Киеве во время общения с прессой.

«Я первый своим примером готов пройти полиграф, это не стыдно, потому что к нам такой высокий уровень доверия от избирателей. Мы не можем его разрушить… Я в министерстве обороны при помощи иностранных партнеров фактически построил центр тестирования на полиграфе. Я — евангелист применения полиграфа где угодно, когда есть вопросы», — сказал Арахамия.

Он сообщил, что сегодня с депутатом Дубинским (депутат «Слуги народа» Александр Дубинский — ред.) пройдет «публичный полиграф». «Я не представляю, как это сделать публично. Я несколько раз проходил, это 2,5−3 часа в нормальном формате… Я иду без подготовки», — рассказал Арахамия.

Депутат также пообещал завтра привести свидетеля на прямой эфир программы «Право на власть» на телеканале 1+1, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку «30 тыс долл» за то, чтобы они не утверждали законопроекты о деятельности оценщиков недвижимости.

«Ко мне один депутат подошел и сказал: «Мне предлагали 25 тыс долл, чтобы я вышел и воздержался от голосования». Мы это зафиксировали. Потом другая подошла и сказала: «А мне 30 тыс долл предлагают». Я говорю: «Давай эти сигналы передадим в правоохранительные органы», — сказал Арахамия.

По его словам, факт попытки подкупа депутатов от «Слуги народа» должны расследовать правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе. Он сообщил, что если этой проверкой будет установлена «хотя бы малейшая вероятность» того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, то «этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы».