Москва, 23 октября 2019, 18:01 — REGNUM Европейцы не удовлетворены той политикой, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подтвердила перенос на более поздний срок встречи «нормандской четвёрки» из-за отсутствия разведения войск в населённых пунктах Золотое и Петровское.
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