Москва, , 18:01 — REGNUM Европейцы не удовлетворены той политикой, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Есть два условия для возобновления переговоров в Нормандском формате, — сказал Строкань. — Это разведение войск, чего не было сделано, и готовность обсуждать формулу Штайнмайера. Этой готовности тоже нет. А европейцы хотят [от Украины] какого-то определённого движения. Они не хотят встреч ради встреч. Европейцы не удовлетворены тем, что Зеленский жалуется президенту Трампу на Германию и Францию после всего того добра, которое они сделали для него. Поэтому теперь ему надо доказывать, что он не «разводит» их».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подтвердила перенос на более поздний срок встречи «нормандской четвёрки» из-за отсутствия разведения войск в населённых пунктах Золотое и Петровское.

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