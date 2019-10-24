Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума обсудит законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), сообщает ИА REGNUM. Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Россия отказывается признавать компетенцию Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Несмотря на значительный потенциал, заложенный Протоколом I, комиссия с 1991 года (именно к этому времени 20 государств признали ее компетенцию, что являлось необходимым условием начала деятельности комиссии), своих функций фактически не выполняла.

Кроме того, в нынешней международной обстановке существенно возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств, отмечается в сопроводительных документах.

Что изменится?

Заявление государства при выражении своего согласия на обязательность международного договора является его добровольным волеизъявлением как суверенного субъекта международного права и может быть отозвано в любое время. Вместе с тем, отзыв такого ранее сделанного заявления никаким образом не влияет на участие государства в самом международном договоре, отмечает комитет Госдумы по международным делам в своем заключении. Депутаты комитета рекомендуют нижней палате парламента законопроект принять.

Ревизия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) предложил провести ревизию международным соглашений и договоров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире. Это было бы полезно, полагает парламентарий.

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