Токио, , 19:38 — REGNUM 23 октября глава Косово Хашим Тачи вручил государственные награды Косово гражданами Японии, способствовавшим развитию связей между Японией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, церемония вручения наград состоялась в здании парламента Японии.

Юрико Койке, губернатор Токио, получила президентскую медаль «Святая матерь Тереза» за помощь сотням косовских беженцев осенью 1999 года. Глава депутатской группы косово-японской дружбы в парламенте Японии Рю Шионоя получил звание «Почетный посол Республики Косово» за вклад в продвижение позиций Косово в Японии. Всего государственные награды Косово в этот день получило пятеро граждан Японии.

В церемонии принял участие президент Албании Илир Мета.

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