Киев, , 17:40 — REGNUM Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), уроженец Донецка и известный квнщик Сергей Сивохо не видит угроз в реализации «формулы Штайнмайера», если только её выполнение приблизит установление мира в Донбассе. Соответствующее заявление Сивохо сделал 23 октября в Краматорске (Донетчина) во время подхода к прессе.

Сергей Сивохо Rowland Goodm

«Она была прописана, была принята до прихода нынешней власти. Если это необходимый шаг, чтобы процесс (по завершению конфликта в Донбассе — ред.) продолжался, я не вижу в этом ничего страшного», — сказал Сивохо.

Он также не считает, что торговлю Украины с Россией, которая не прекращалась с 2014 года, можно назвать «финансированием терроризма».

«Почему, куда пойдут эти деньги? А сейчас нет торговли с Россией, скажите мне?» — ответил Сивохо на провокационный вопрос журналистов телеканалов NewsONE и «112 Украина»: «Можно ли назвать финансирование терроризма торговлю Украины и отдельных территорий Донбасса с Россией?»

Как сообщалось, в первом квартале 2019 года доля Китая в объемах внешней торговли Украины достигла 10,6%, или $2,55 млрд. Китай впервые опередил Россию, обогнав ее на 0,9% или $209 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. За первые четыре месяца 2019 года общий объем импорта из Китая составил $1,93 млрд, экспорта — $621 млн. Из России Украина импортировала товаров на $1,75 млрд, а экспортировала туда на $592 млн.