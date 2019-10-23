Тбилиси, 23 октября 2019, 17:34 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение Нацбанка от 23 октября, согласно которому ставка монетарной политики увеличивается до 8,5%. По мнению Гахарии, это решение через 6 месяцев затормозит экономический рост. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».
Гахария заявил, что правительство стоит на позициях «максимального экономического роста, максимума новых рабочих мест и сохранения финансовой стабильности». Между тем, Нацбанк в первую очередь стремится контролировать уровень инфляции.
Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 8,5%