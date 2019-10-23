София, , 19:36 — REGNUM 23 октября глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что решение Совета ЕС об отмене запланированного начала переговоров с Северной Македонией и Албанией было исторической ошибкой.

«Вы видите, к чему приведет это решение, это подразумевает неустойчивость», — заявила Захариева, передает албанское новостное агентство Telegrafi. «Болгария говорит большое «да» началу переговоров».

Болгарский дипломат подчеркнула, что Македония заслуживает начала переговоров с ЕС и должна выполнить условия, поставленные болгарской стороной.

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