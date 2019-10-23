Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Властям США следовало бы более интенсивно заниматься евроинтеграцией Молдавии и для этих целей, а также для сдерживания России, следовало бы разместить в этой стране американскую военную базу. Об этом сказано в докладе американского исследовательского центра RAND, посвященного стратегии безопасности в Черном море.

Молдавские Хаммеры во время учений Ministry of Defense of Ukraine

В докладе отмечается. что мощь российского Черноморского флота неуклонно растет, тогда как власти США не могут наращивать свое военное присутствие в Черном море из-за действующих ограничений конвенции Монтрё и отдаленности региона от основных американских баз.

Наращиваемая российская мощь, по мнению экспертов RAND, создает угрозы для стран черноморского региона и, в частности, для Молдавии.

Так Россия активно поддерживает Приднестровье и недавно возобновила военное сотрудничество с Молдавией. В эту страну приезжал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также в Молдавию бкдк отправлены российские военные специалисты.

В итоге RAND предлагает американским властям уделять Молдавии больше внимания и способствовать наращиванию интеграции этой страны в Европейский союз и НАТО.

Для этого предлагается создать на территории Молдавии американскую военную базу. Сделать это стратеги RAND предлагает хитро: втянуть Молдавию в какие-нибудь военные учения, так, чтобы на молдавской территории были американские войска, а затем сделать так, чтобы они там «задержались» под предлогом «российской угрозы».