Страсбург, Франция, , 22:19 — REGNUM 23 октября на повестку дня в Европарламенте была вынесена чрезвычайная резолюция с требованием о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители Европарламента заявили, что ЕС должен начать переговоры о вступлении с Тираной и Скопье вопреки решению Европейского Совета, принятому в связи с позицией Франции по этому вопросу, и подчеркнули, что решение о начале переговоров должно приниматься в соответствии с успехами, достигнутыми странами на пути реформ.

Европейские социал-демократы, выступившие с данной резолюцией, осудили роль, которую сыграли президент Франции и лидеры других стран при принятии решения отложить переговоры с Македонией и Албанией.

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