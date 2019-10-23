Багдад, , 17:01 — REGNUM Министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари заявил, что «транзитные» силы США покинут страну в течение четырёх недель, 23 октября передает агентство Associated Press.

Солдаты США (сс) Sgt. Taylor Hoganson. U.S. Army

Заявление министра было сделано после переговоров с главой Пентагона Марком Эспером в Багдаде. Сам Эспер также заявил, что военные США не намерены оставаться в Ираке «бесконечно».

Военным США, перемещенным из Сирии в Ирак, не разрешено остаться в стране на длительный срок. Американский контингент получил разрешение на «транзит» через Иракский Курдистан.

Читайте также: Власти Ирака не разрешат военным США из Сирии остаться в стране