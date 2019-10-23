Киев, , 17:01 — REGNUM Всеобщая цифровизация, которую сейчас внедряют власти Украины — это классно, но это не повод сразу отказываться печатать законы в официальной газете «Урядовый (правительственный) курьер».

Об этом сегодня, 23 октября, заявил украинский политолог Сергей Быков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сегодня министр украинского Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что подал в Раду законопроект, согласно которому законы и постановления будут официально публиковаться на специальном сайте, а не в официальных газетах Рады «Голос Украины» и правительства «Урядовый курьер». Нынешнее положение дел Дубилет назвал «странным архаизмом», уточнив, что ранее была ситуация, когда Кабмин очень ждал публикации закона, а в типографии пояснили затягивание тем, что текст не поместился на полосах издания, и поэтому официальную публикацию решили перенести на следующий день.

Сергей Быков же считает, что заявление, что все законы Украины публикуют на специальном сайте, не выдерживает критики.

«Во-первых, официальная публикация — это единый текст, который можно проверить. Иначе мы увидим, что текст закона или нормативно-правового акта можно будет изменить задним числом. Во-вторых, сначала распространите высокоскоростной интернет или хоть сотовую связь по всей стране. Сегодня даже в Киевской области есть места, где ни то, что в интернет с телефона не выйти — позвонить нельзя. В-третьих, изменение должен утвердить парламент», — отмечает специалист.