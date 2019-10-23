Гонконг, Китай, , 16:47 — REGNUM Законодательный совет Гонконга официально снял с рассмотрения законопроект об экстрадиции в материковый Китай, 23 октября передает агентство Reuters.

Законопроект, который вызвал массовые протесты и беспорядки в Гонконге, ранее уже был заморожен.

Вероятнее всего, отклонение закона не остановит протесты в городе — после месяцев протестных акций активисты добиваются также отставки главы Гонконга Кэрри Лам и амнистии всех арестованных за участие в беспорядках.

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