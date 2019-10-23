Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга — председатель городской думы Евгений Ройзман готов принять участие в прямых выборах на пост главы города, если они состоятся. Об этом сообщает ЕАН.

По словам Ройзмана, он уже знает программу действий на тот случай, если снова станет главой. В частности, бывший чиновник желает «провести большую ревизию» и расширить полномочия муниципалитета, а также гарантировать «максимальную степень свободы» для предпринимателей.

Бывший мэр признал, что всегда поддерживал возвращение прямых выборов мэра и готов в них участвовать.

«Если прямые выборы в Екатеринбурге вернут, я буду в них участвовать и выиграю», — уверен Ройзман.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Среднего Урала соберут комитет за возвращение прямых выборов мэра. По мнению политолога Алексея Швайгерта, данная инициатива может превратиться в оружие против действующих властей — как городских, так и областных.

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