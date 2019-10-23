Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы обещает сделать важное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступление Трампа, посвященное ситуации в Сирии состоится в 18:00 по московскому времени, рассказали в Белом доме США.

Напомним, что позиции США в Сирии существенно ослабли после того, как американцы не смогли блокировать турецкую военную операцию в Сирии, а также бросили своих союзников курдов на произвол судьбы.