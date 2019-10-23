Архангельск, , 16:30 — REGNUM Фракция «Единой России» Архангельского областного собрания не разрешила муниципалитетам утверждать генпланы своих территорий. Закон о возврате полномочия был рассмотрен на сегодняшней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, полномочия по разработке и утверждению генпанов были переданы на областной уровень в конце прошлого года. Фактически, местные власти потеряли возможность принимать решения о строительстве объектов на своей территории, включая мусорные полигоны ТКО. Поэтому некоторые представительные органы муниципальных образований не согласились с передачей полномочий. По решениям собраний депутатов муниципальных образований «Котлас», «Ленский муниципальный район», «Урдомское» было инициировано судебное разбирательство.

Законопроект, наделяющий муниципальные власти частичным правом распоряжаться своей землей внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Инициативу поддержали представители других партийных объединений, но решение принято не было: законопроект поддержали 16 депутатов, 19 — проголосовали «против», 7 — воздержались.

«Благодарю оппозиционные фракции за поддержку. Но этого опять не хватило, чтобы побороть антинародную политику единой партии», — заявила лидер архангельских справедливороссов Ирина Чиркова.