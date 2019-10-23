Аддис-Абеба, , 16:35 — REGNUM Согласно данным СМИ, потрясенные неделями насилия и гибелью десятков мирных жителей и сотрудников региональных служб безопасности, власти эфиопского регионального штата Амхара обратились с просьбой к правительству Эфиопии о вмешательстве федеральных сил безопасности, в том числе армии, в решение проблем безопасности, от которых страдает регион. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopian Reporter.

Согласно заявлению Совета безопасности региона, власти штата обратились к федеральному правительству с просьбой вмешаться и решить текущие проблемы безопасности в регионе, приняв резолюцию из 11 пунктов после своего заседания. В связи с этим «было принято решение, согласно которому федеральные силы безопасности будут принимать все правовые меры для обеспечения мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении совета.

Силы безопасности будут активны в регионе, особенно в Центральном и Западном Гондаре, городе Гондэр, а также в административном районе Кимант. В этой связи силам безопасности было поручено применять «любые принудительные и пропорциональные меры» против любых сил, действующих в вышеупомянутых районах.

Совет также попросил каждого гражданина или группу граждан сотрудничать с правоохранительными органами в деле разоблачения преступников. «И в отношении любого, кто попытается нарушить эту установку, будут приниматься соответствующие правовые меры». Кроме того, Совет запретил вооруженным группам и отдельным лицам, обладающим оружием, действовать в этих районах.

За последние несколько недель десятки мирных жителей и сотрудников сил безопасности были убиты после столкновений в Центральном Гондаре. Причиной столкновений стали проблемы, связанные со стремлением сообщества Кимант в штате Амхара получить самоуправление. В этой связи Совет заявил, что административный район Кимант будет создан как можно скорее.