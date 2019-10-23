Москва, , 16:28 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продемонстрировали высокую эффективность российской дипломатии. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом Kremlin.ru

«Для меня вчерашняя договорённость — это мастер-класс. Мастер-класс, предъявленный отчасти тому же Зеленскому», — заявил Мирошник.

По его словам, эффективность совместных решений Эрдогана и Путина резко контрастирует с политикой Зеленского и Порошенко, которые на протяжении пяти лет не могут выполнить никаких из своих обязательств.

«В Москве Путин с Эрдоганом находят дорожную карту и договариваются и начинают моментально её исполнять. В 12 часов сегодня уже военная полиция начала патрулировать, Россия зашла на эту территорию и начала выполнять свои действия», — отметил Мирошник.

22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.