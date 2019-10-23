Москва, 23 октября 2019, 16:30 — REGNUM Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко вручила Сергею Горнякову и Николаю Семисотову удостоверения и нагрудные знаки члена Совета Федерации. Сенаторы представляют Волгоградскую область в верхней палате российского парламента. Официальное представление состоялось 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Николай Семисотов, спикер Волгоградской областной Думы V созыва, представляет исполнительную власть региона, его назначил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Сергей Горняков, занимавший ранее пост вице-спикера регионального парламента V созыва, вошёл в Совфед как представитель от законодательного (представительного) органа, его кандидатуру утвердила облдума. Сергей Горняков вошёл в состав Комитета СФ по социальной политике.