Кабул, , 16:32 — REGNUM 22 октября официальные лица Национальных сил безопасности и обороны Афганистана заявили, что специальное боевое подразделение приступило к выполнению миссии по стабилизации ситуации в тех разоренных войной провинциях, где пролегает трубопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан Индия).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», старт работам на афганском участке трубопровода ТАПИ был дан в феврале 2018 года, но до сих пор выполнена лишь незначительная часть работ, что связано с тяжелой ситуацией с безопасностью на территории ряда провинций Афганистана.

В этой связи официальный представитель губернатора провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявил, что формирование нового подразделения в рамках Национальных сил безопасности и обороны Афганистана должно поспособствовать ликвидации угроз безопасности и стабильному выполнению работ.

Трубопровод ТАПИ пройдет по территории афганских провинций Герат (столица провинции — г. Герат), Фарах (столица провинции — г. Фарах), Нимруз (столица провинции — г. Зарандж), Гильменд и Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) и в перспективе принесёт стране значительные финансовые выгоды и создаст тысячи рабочих мест.