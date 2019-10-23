Пули-Хумри, Афганистан, , 16:44 — REGNUM 22 октября официальный представитель полиции афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 28 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 30 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории пригорода Пули-Хумри, столицы провинции Баглан.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было обнаружено и обезврежено по меньшей мере 75 мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в ходе операции было ликвидировано несколько высокопоставленных командиров группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию