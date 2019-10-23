Кандагар, Афганистан, , 16:39 — REGNUM 22 октября официальный представитель полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявил, что на территории этого региона в результате столкновения с сотрудниками пограничной полиции Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Афганистан (сс) Todd Huffman

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованную атаку на сотрудников пограничной полиции Афганистана на территории уезда Спин-Болдак провинции Кандагар. Ожесточенный бой между членами группировки и правительственными силами продолжался несколько часов, и в результате боевики были вынуждены отступить.

Согласно вышеупомянутому заявлению, среди боевиков, ликвидированных сотрудниками пограничной полиции, числятся несколько граждан Пакистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.