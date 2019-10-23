Кабул, , 16:36 — REGNUM 22 октября официальный представитель советника президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба заявил, что советник провел встречу с послом Великобритании в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили целый ряд вопросов, включая безопасность и прошедшие выборы.

В рамках этой встречи посол Великобритании поздравил с успешным проведением президентских выборов, прошедших 28 сентября текущего года, и высоко оценил усилия Национальных сил безопасности и обороны страны по обеспечению безопасности в ходе выборов.

Хамдулла Мохиб отметил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняло попытки сорвать избирательный процесс, организовав десятки террористических атак, однако благодаря усилиям, готовности и самоотверженности Национальных сил безопасности и обороны, которые смогли предотвратить теракты, группировка не добилась своей цели.

Стороны также договорились и в дальнейшем активно сотрудничать в деле обеспечения безопасности и приложить все усилия для установления мира в стране.