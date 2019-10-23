* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 16:40 — REGNUM 22 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона высокопоставленный член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фрайдун сдался Национальным силам безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Фрайдун сдался Национальным силам безопасности и обороны на территории уезда Кот провинции Нангархар.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, Фрайдун руководил образовательными программами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленными на вербовку новых членов, на территории вышеупомянутой провинции.

Официальный представитель губернатора провинции Нангархар, Фрайдун, уроженец провинции Кабул (столица провинции — Кабул) сдался властям после того, как осознал ошибочность убеждений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также передал правительственным силам один пистолет и две ручные гранаты.