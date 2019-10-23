Брянск, , 16:10 — REGNUM Пять кандидатов, претендующих на пост главы Брянской городской администрации, 23 октября успешно прошли письменное тестирование. Претенденты верно ответили более чем на 75% вопросов. Конкурсная комиссия не нашла нарушений в поданных ими документах и допустила кандидатов до второго тура, сообщает пресс-служба Брянского горсовета народных депутатов.

Письменное тестирование длилось 40 минут, кандидатам нужно было ответить на 30 вопросов на знание Конституции РФ, федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных актов. Все претенденты успешно справились с заданием. В рамках второго этапа, который запланирован на 7 ноября 2019 года, в ходе собеседования будут оцениваться профессиональные и личностные качества кандидатов. Они могут представить свои программы развития города, рассказать об основных направлениях работы в случае избрания на должность главы администрации. Конкурсная комиссия отберёт не менее двух кандидатур, успешно прошедших все испытания. Окончательное решение по сити-менеджеру примут городские депутаты путём тайного голосования на заседании горсовета 8 ноября 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на должность главы претендуют Александр Макаров, Сергей Маслов, Марина Михалёва, Владимир Тарасенков и Владимир Тюканько. Решение о проведении конкурса приняли депутаты горсовета на первом заседании 6 созыва 26 сентября 2019 года.

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