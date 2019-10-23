Берлин, , 16:11 — REGNUM Германия собирается провести обсуждение меморандума по Сирии между Россией и Турцией с партнерами по Евросоюзу, а также с Москвой и Анкарой. Об этом 23 октября сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Сочи. 2019 Kremlin.ru

По слова Зайберта, Берлин проанализирует детали соглашения между Россией и Турцией по Сирии, многие вопросы из которого, по мнению официального представителя правительства ФРГ, остаются открытыми.

«Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией», — заявил Штеффен Зайберт. Также он подчеркнул, что решение кризиса в Сирии «не ограничивается Россией и Турцией» и отметил, что Европа должна также работать над данной ситуацией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало на своем официальном сайте карту с отражёнными на ней основными положениями меморандума по Сирии между Россией и Турцией.