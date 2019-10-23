Аддис-Абеба, , 16:30 — REGNUM Члены Палаты народных представителей парламента Эфиопии заявили, что правительство в тесном сотрудничестве с общественностью должно обеспечить верховенство закона в стране, чтобы реализовать все амбициозные планы по проведению предстоящих национальных выборов в 2020 году. Парламентарии отметили, что обеспечение мира и безопасности является первостепенным и критически важным для интенсификации усилий в области развития страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Один из членов эфиопского парламента, Алему Гебре, отметил, что мир и стабильность существуют только там, где ценится верховенство права. Поэтому правительство должно сыграть свою важную роль в обеспечении мира, чтобы реализовать все цели страны, включая проведение легитимных и демократичных национальных выборов. Такие государственные институты, как судебные органы, полиция и другие, в том числе министерство мира, должны иметь возможность выполнять свою работу независимо и беспристрастно.

«Мы, члены парламента Эфиопии, имеем большую мотивацию отслеживать каждый шаг подготовки к выборам, чтобы оценить, прилагают ли власти достаточные усилия для обеспечения должной прозрачности выборов», — заявил Гебре. По словам депутата, парламентарии готовы внести свой вклад в реализацию амбиций правительства в социальных, экономических, политических и других национальных, а также региональных вопросах в сотрудничестве со всеми гражданами Эфиопии.

Другой член парламента, Сехарла Абдулахи, отметила, что правительство имеет право принимать все необходимые меры для восстановления правопорядка и обеспечения стабильности на национальном уровне. Таким образом, правительство обязано защищать своих граждан от любой угрозы.