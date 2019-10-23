Париж, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Камерун, где пробудет до 25 октября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министр обороны Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции встретится с президентом Камеруна Поль Бийя, представителями политических партий, а также с главными лидерами национального диалога, состоявшегося с 30 сентября по 4 октября.

В министерстве отметили, что Жан-Ив Ле Дриан пригласит своих собеседников продолжить динамику активного диалога и подтвердит поддержку Франции реализации итогов основного национального диалога, особенно в пользу децентрализации.

«Франция поддерживает Камерун в борьбе с терроризмом, который продолжает представлять угрозу северу страны», — сообщает французское ведомство.

Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан обсудит с французскими и камерунскими предпринимателями проекты сотрудничества и экономического развития между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил необитаемые острова Эпарсе в Индийском океане, входящие в состав французской территории.

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