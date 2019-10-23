Аддис-Абеба, , 16:33 — REGNUM Министерство водных ресурсов, ирригации и электричества Эфиопии призвало китайские компании активнее участвовать финансово и материально в энергетическом секторе, используя огромный потенциал страны. Государственный министр Фырехыйуот Уольдехана, выступая на китайско-африканском форуме по энергетическому сотрудничеству, заявил, что Эфиопия обладает огромными ресурсами в энергетическом секторе, включая гидроэнергетику, геотермальную, ветряную и солнечную энергию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Кроме того, министр добавил, что правительство Эфиопии недавно приступило к реализации амбициозного национального плана общенациональной электрификации, направленного на обеспечение всеобщего доступа к электричеству к 2025 году с помощью внедрения по всей стране сетевых энергосистем, мини-энергосистем и автономных технологий.

Государственный министр отметил, что энергетический сектор Эфиопии теперь открыт для приватизации, что поможет облегчить доступ к электроэнергии за счет привлечения инвесторов в сектор. Уольдехана добавил, что некоторые китайские компании уже вовлечены в энергетический сектор Эфиопии, добавив, что «китайские компании имеют большие возможности для работы в энергетическом секторе страны, чтобы работать на пользу обеим странам». Министр отметил, что правительство Эфиопии будет оказывать всю необходимую поддержку инвесторам.

Заместитель председателя Совета по развитию международной торговли Китая Чжан Шэньфэн отметил, со своей стороны, что Эфиопия является ключевым партнером Китая. Шэньфэн заявил, что форум предоставит возможность китайским предприятиям изучить инвестиционные возможности Эфиопии в энергетическом секторе. Он призвал китайские предприятия активно участвовать в этом секторе для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. В форуме принимают участие 46 китайских предприятий из 15 провинций КНР.