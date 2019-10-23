Пекин, , 15:52 — REGNUM В Комитете ООН по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры прошло выступление постоянного представителя КНР при организации Чжан Цзюня, посвященное китайской позиции по проблеме прав человека и достижениям страны в этой сфере за 70 лет, сообщает 23 октября Синьхуа.

Назвав защиту прав человека всеобщим идеалом человечества, китайский постпред категорически отверг претензии США и других стран Запада по поводу якобы нарушений прав человека в КНР, призвав отказаться от гегемонизма и попыток проведения политики с позиции силы. Он призвал к созданию мирной и миролюбивой международной среды как основы развития и диалога для совместного достижения прогресса человечества.

Дипломат особо подчеркнул общепризнанный характер заслуг и достижений Китая в этой сфере и предложил при оценке ситуации в той или иной стране воздерживаться от практики двойных стандартов и неоправданной политизации вопроса прав человека.

Характеризуя историю КНР, Чжан Цзюнь ее борьбой за право на существование и развитие, важный вклад в защиту прав человека в мире. Китай, по его словам, и дальше будет следовать путем социализма с китайской спецификой, которая отвечает интересам страны, международного прогресса и сотрудничества.