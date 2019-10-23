Сочи, Краснодарский край, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак с главами африканских региональных организаций.

Встреча с руководителями региональных организаций Африки Kremlin.ru

Во время беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества крупнейших региональных организаций и африканских государств с Евразийским экономическим союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Ранее Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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