Гонконг, Китай, , 15:47 — REGNUM Администрация Специального автономного района (САР) Сянган (Гонконг) отозвала из Законодательного собрания автономии законопроекты о поправках в Положение о беглых преступниках и Положение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которые весной 2019 года послужили поводом к возникновению в Гонконге протестных акций, переросших в массовые беспорядки, сообщает 23 октября Синьхуа.

Соответствующее заявление было сделано начальником управления безопасности администрации САР Ли Цзячао. Официальное объяснение этого шага включает признание необходимости существенной доработки документов, которое позволит прояснить отношение властей к этой проблеме.